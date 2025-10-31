Jueza electoral excluye a apoderados de dos partidos que apoyan al principal adversario de la ANR

Las resoluciones del Juzgado Electoral de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Pedro Guzmán, mediante las cuales se acreditó a los apoderados distritales y de locales de votación del PLRA y Cruzada Nacional para las elecciones municipales de Ciudad del Este, fueron revocadas este viernes.

Estos dos partidos apoyan al candidato del movimiento Yo Creo, por lo que su exclusión afecta directamente al principal opositor de los colorados. El movimiento Yo Creo también tendrá apoderados, pero en menor cantidad, considerando que se da preferencia a los partidos políticos.

La determinación fue tomada por la jueza Rosana Marilet Bogado Milto, quien, a las 07:28 de este viernes, fue recusada por ser afiliada del Partido Colorado y por haber sido concejal suplente por Honor Colorado. La recusación fue presentada por los apoderados liberales Leonardo Ayala Blamoris, Leongino Viana y Lorenzo Galeano.

Viana explicó que recién fueron notificados de la resolución de la jueza a las 09:00, es decir, mucho después de que se haya presentado la recusación.

La revocación de las resoluciones de designación de los apoderados fue determinada a raíz de un recurso de reposición y apelación en subsidio presentado por los apoderados de la ANR, quienes argumentaron que los citados partidos no pueden tener apoderados al no contar con candidatos propios.

“Las nucleaciones del Partido Liberal Radical Auténtico y Cruzada Nacional carecen de legitimación activa, al no haber presentado candidaturas para participar en el proceso electoral”, indica el documento.

El juez Guzmán dio trámite a los pedidos, y eso motivó que los representantes del PLRA lo recusaran, con lo cual el expediente pasó a Saltos del Guairá.

Apelarán la resolución

El abogado Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo), afirmó que apelarán esta decisión, aunque admitió que será difícil revertirla.

“Ellos están instrumentando la justicia electoral, por lo que veo. Esto no debería ocurrir, no debería haberse aprobado”, expresó.

El senador Rubén Velázquez sostuvo que, al existir mayor cantidad de apoderados, habría más control, por lo que considera que esta medida no favorece la transparencia del proceso electoral.

Elecciones en CDE: resultado del 9 de noviembre marcará rumbo político hacia 2028

La contienda electoral por la Intendencia de Ciudad del Este será principalmente entre dos candidatos: Roberto González Vaesken, por la ANR, y Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo. También compiten por el cargo Jorge Daniel Romero Lovera, del Partido Ecologista, y Celso Miranda, del Partido Patria Soñada.

La elección extraordinaria fue convocada para el próximo 9 de noviembre, a fin de complementar el periodo 2021-2026, como consecuencia de la destitución de Miguel Prieto por parte de los diputados cartistas. Serán habilitadas 795 mesas receptoras de votos, distribuidas en 23 locales electorales.