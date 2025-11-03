Grupo armado intercepta a paseros y roba mercaderías

El robo ocurrió alrededor de las 17:20 en el barrio María Auxiliadora de Presidente Franco, sobre la calle Mariscal Estigarribia, a pocas cuadras de la avenida Bernardino Caballero. Las víctimas fueron identificadas como Richar Fernando Zarza Ortigoza (43) y José María Ayala Amarilla (23), ambos domiciliados en la ciudad de Presidente Franco.
Los afectados se desplazaban en una furgoneta Toyota Gran Hiace, con destino a la zona de Tres Fronteras. Al ingresar a la mencionada calle, fueron interceptados por un vehículo oscuro, del cual descendieron cuatro sujetos armados con armas de grueso calibre, quienes los obligaron a entregar el vehículo.
Tras rendirse, las víctimas fueron despojadas del furgón, en cuyo interior se encontraban ocho bultos que contenían vasos tipo Stanley y varios perfumes.
Abandonaron vehículo
Cerca de las 19:00, el vehículo fue hallado abandonado en la zona del barrio Remansito, en el límite entre Presidente Franco y Ciudad del Este, pero ya sin las mercaderías.