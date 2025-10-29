Vecinos denuncian falta de seguridad en zona de la obra del cauce Santo Domingo

Vecinos denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones de las obras del cauce Santo Domingo. Alegan que el paso a sus hogares es prácticamente imposible y las incomodidades que afrontan día tras día son varias.

“No soy la más afectada, pero el paso acá es prácticamente imposible. Es un desafío casi de aventureros poder llegar hasta nuestras viviendas”, señaló la arquitecta Montserrat Rojas.

A renglón seguido indicó: “Es inconsciente la manera que se está desarrollando esta obra. Con un cauce tan importante que en el día a día quizás no tienen tanta agua, pero con una lluvia, como las últimas que tuvimos, este cauce se desbordaba. Y dejar así el talud, sin ninguna protección, significa una inseguridad terrible para todos los vecinos que tenemos que llegar a nuestra casa”.

“Incomodidades tenemos, pero uno las sobrelleva por el desarrollo y un bienestar futuro”, sostuvo.

En principio se prevé que la fecha de finalización de la obra sea el 31 de diciembre de 2026.

“Ojalá la obra dure, lo que dijeron que iba a durar, pero el peligro, es innecesario. No hay vallados, no hay luces por la noche y estamos a nuestra suerte entre el barro, las huellas de los tractores y todo lo que implica la obra”, comentó la afectada.

Para finalizar, expresó que antes había un ingeniero permanente que les mantenía al tanto de todo lo que implicaba la obra. “Ahora se cambió el equipo y no conozco al arquitecto que está a cargo. Pero dicen que hablan con el dueño de la empresa, con el ingeniero y le piden los recaudos que estamos exigiendo”.