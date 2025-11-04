Arranca investigación anual sobre el movimiento en los puentes internacionales de la Triple Frontera

La edición 2025 se extenderá durante 102 horas consecutivas, con equipos trabajando día y noche para levantar información sobre el flujo fronterizo en la Triple Frontera. Más de 400 personas, entre profesores, estudiantes y colaboradores, participan de este trabajo.

La investigación, realizada anualmente, se convirtió en referencia en la Triple Frontera por su aporte sobre la dinámica fronteriza. Los datos obtenidos permiten a los organismos públicos y entidades privadas planificar acciones en turismo, seguridad, comercio y transporte.

Durante estos días, los estudiantes recopilarán información sobre el origen de los turistas, su edad, el lugar de hospedaje, la duración de la estadía y el motivo del viaje, ya sea por ocio, trabajo o negocios. También se analizará el tipo de transporte utilizado, como vehículo propio, avión o buses de excursión.

“Nuestro compromiso es transformar los datos en conocimiento que realmente marque la diferencia para la ciudad y la frontera”, destacó Fábio Prado, vicerrector de la universidad encargada del proyecto.

Por su parte, el profesor y supervisor de la Receita Federal, Neri Antonio Parcianello, subrayó la importancia del estudio: “Estos datos ayudan a mejorar la fiscalización, la logística y la gestión del tránsito de mercancías y personas entre los países”.

El estudio cuenta con la colaboración de la Università degli Studi Roma Tre, de Italia, lo que refuerza su carácter internacional y científico.

Además, los resultados sirven de base para instituciones y entidades como la Receita Federal, Policía Federal, DNIT, Policía Rodoviaria Federal, Marina de Brasil, ACIFI, COMTUR, CODEFOZ, Sindhoteles, Fondo Iguazú, Polo Iguassu, la Secretaría Municipal de Turismo, Industria, Comercio y Proyectos Estratégicos, la Prefectura Municipal de Foz de Iguazú, y los consulados de Argentina y Paraguay.