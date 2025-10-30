Video: violento asalto a cambista en plena zona primaria del Puente de la Amistad

Según datos, dos hombres a bordo de una motocicleta asaltaron a Nelson Rojas (44 años), quien se dedica al cambio de divisas de manera independiente.

El hombre, quien no cuenta con un punto fijo, habría sido contactado previamente para realizar una transacción en el Shopping del Este, ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez.

Al llegar al sitio, los motochorros le dieron la voz de asalto y lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma de fuego cuando intentó resistirse.

Posteriormente, los asaltantes lograron apoderarse de una cartera del trabajador que contenía el dinero. Durante la huida, realizaron un disparo al aire para intimidar y se dirigieron hacia el barrio San Rafael, sin que los agentes apostados en la zona reaccionen.

El trabajador resultó con una herida cortante en la cabeza debido al golpe y fue trasladado por bomberos hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde recibió atención médica.

Los testigos filmaron el momento de la huida y cuestionaron la falta de reacción de las fuerzas de seguridad, pese a que el ataque ocurrió en una zona custodiada por militares del Área Naval del Este y ubicada detrás mismo de la oficina del Departamento de Seguridad Turística de la Policía Nacional.