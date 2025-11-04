Violento asalto domiciliario: se llevan dinero y joyas, y escapan a los tiros

Según los datos, los asaltantes forzaron la puerta principal con un pie de cabra y sorprendieron a la propietaria de la casa, Andresa Larroza Pintos (60), mientras descansaba. Apuntándole con armas, le exigieron que entregara todo el dinero que guardaba en el domicilio.

Lea más: Video: dron capta el momento del asalto al Banco en Katueté

Los delincuentes revisaron minuciosamente todas las pertenencias de la víctima hasta encontrar G. 20 millones escondidos debajo del colchón, además de otros G. 7 millones que tenía en la cartera, producto de la recaudación del local comercial de venta de calzados “San Cayetano”, propiedad de la afectada.

Posteriormente, el yerno de la comerciante llegó a la vivienda en su camioneta justo cuando los malvivientes se disponían a huir. Al percatarse de su presencia, los delincuentes realizaron varios disparos, afortunadamente el hombre resultó ileso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue denunciado en la Comisaría 22ª, y agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná ya se encuentran trabajando para tratar de identificar a los responsables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Asaltos a bancos en Paraguay: un patrón criminal que se repite con explosivos

La vivienda no cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero los investigadores buscan acceder a grabaciones de seguridad de las casas vecinas que podrían aportar pistas sobre los autores del hecho.