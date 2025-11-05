Destruyen plantaciones de marihuana y campamento en Ñacunday

Durante la intervención encabezada por el fiscal antidrogas, Manuel Rojas Rodríguez, los agentes de la Senad eliminaron unas tres hectáreas de plantación marihuana en pleno desarrollo.

Además, procedieron a destruir un campamento principal que servía como centro de acopio, construido con madera y chapas de zinc. Por disposición del fiscal, todo el material incautado fue destruido en el lugar para evitar su reutilización.

Desde la SENAD mencionaron que estas acciones también buscan mitigar los efectos ambientales de la actividad ilícita, pues conlleva la tala indiscriminada de bosques y reservas naturales.

El terreno intervenido ofrece una ubicación estratégica que facilita el transporte rápido de drogas por su proximidad con Argentina.