Hallan marihuana de alta potencia en cajas de encomiendas que llegaron de EE.UU.

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lograron detectar y retener tres encomiendas aéreas procedentes de los Estados Unidos que contenían distintas formas de cannabis de alta concentración psicoactiva.

Las detecciones se realizaron durante controles de rutina en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Desde la institución señalaron que estos procedimientos confirman una tendencia creciente en el intento de ingreso de derivados de cannabis de alto poder psicoactivo desde los Estados Unidos, con distintas modalidades de camuflaje.

Tres presentaciones distintas de marihuana concentrada

Una de las cajas incautadas fue remitida desde San Francisco (California) y tenía como destino Lambaré. En su interior se encontraron 948 gramos de marihuana en forma de cera o extracto concentrado, una presentación con alto contenido de THC, el principal componente psicoactivo de la hierba.

En un segundo paquete abierto, proveniente de Miami y destinado a Asunción, fueron hallados 4,9 kilogramos de supuesta marihuana, concentrado tipo aceite, distribuida en frascos de vidrio y plástico.

Finalmente, un tercer envío desde California contenía 84 gramos de semillas genéticamente modificadas de marihuana, ocultas entre juguetes tipo peluche, presumiblemente destinadas a su cultivo en el país.

Las intervenciones fueron encabezadas por Agentes Especiales del Departamento de Control Aeroportuario, bajo supervisión de los fiscales antidrogas César Sosa y Luis Said, con la intervención de los jueces especializados en crimen organizado Osmar Legal y Lici Teresita Sánchez.

El operativo contó con el apoyo de canes detectores de drogas y fue realizado en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Por disposición del Juzgado, las encomiendas fueron trasladadas hasta el Palacio de Justicia, donde se procedió a su apertura bajo supervisión judicial.