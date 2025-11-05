Violento intento de robo a máquinas de criptominería deja dos muertos y un herido en Ciudad del Este

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en una propiedad ubicada en el kilómetro 10 Acaray de esta capital departamental.

De acuerdo con el comisario general inspector Carlos Acosta, director de la Policía de Alto Paraná, el grupo criminal habría intentado robar doce máquinas mineradoras instaladas en una pequeña construcción dentro del terreno.

“Aparentemente, tenían la intención de robar las máquinas mineradoras que estaban en una construcción de cuatro por cuatro metros. El predio aún no contaba con medidas de seguridad ni portón”, explicó el jefe policial.

Según datos, dos vehículos Toyota Premio de color gris habrían llegado al lugar, donde se encontraba el propietario del terreno, Mario Ramón Chávez Rivas (35), quien vigilaba las máquinas. Chávez habría detectado la presencia de los maleantes mediante cámaras conectadas a su teléfono celular y dio aviso a un cuñado, identificado como Brihan Savino Peralta Vega (24), quien vive en las cercanías y también acudió armado al sitio. Este resultó herido de bala en la pierna, pero no reviste gravedad.

Poco después se produjo un intercambio de disparos, en el que uno de los delincuentes, identificado como Rodrigo David Ayala Cano (32), cayó abatido.

El cuerpo fue hallado en el lugar, con pasamontañas y guantes puestos, y con una herida de bala en el rostro. El comisario Acosta señaló que el fallecido llamativamente no registraba antecedentes en el sistema policial, aunque tendría un importante historial criminal, según publicaciones periodísticas.

“Estamos investigando publicaciones periodísticas donde se mencionan antecedentes de robos y una tentativa de sicariato en la que habría participado”, agregó Acosta.

Durante el intercambio de disparos, el propietario del predio, Mario Chávez, también resultó herido, fue trasladado aún con vida hasta un sanatorio privado, donde llegó sin signos de vida.

En el lugar fueron levantadas vainillas servidas, teléfonos celulares y cargadores de arma de fuego, aunque no se encontraron ninguna pistola.

Los investigadores trabajan en la identificación de los demás involucrados. Se analizarán los teléfonos incautados y las imágenes de cámaras de seguridad de la zona.