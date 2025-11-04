“Cansada”, entregó a sus dos hijos supuestamente involucrados en asalto

El fin de semana pasado, dos turistas fueron asaltadas por un grupo de adolescentes en la cima del cerro Lambaré. Fueron despojadas de sus teléfonos, una tableta y dinero en efectivo.

Minutos después del robo, agentes de la Comisaría 13ª lograron la detención de dos de los sospechosos. Ambos traían consigo todos los objetos hurtados.

Según informó el comisario Gustavo Errecarte, jefe de la mencionada dependencia, los jóvenes fueron trasladados hasta la sede policial.

Los dos adolescentes detenidos, de 15 y 17 años, quedaron a disposición del Juzgado Penal Especializado en la Adolescencia por el delito de robo agravado, por disposición de la fiscal Fátima Girala.

Adolescentes entregados por su madre

Posteriormente, unas horas después, se presentó una mujer manifestando que sus hijos también habían participado en el hecho.

“La madre, al tener conocimiento de lo ocurrido, decidió entregar a sus dos hijos menores. Ambos fueron incluidos en el proceso”, explicó Errecarte.

Los adolescentes, de 13 y 14 años, quedaron brevemente aprehendidos. No obstante, poco después fueron devueltos a su hogar, porque no se tenían evidencias en su contra y considerando que el menor de ellos es inimputable por su edad.

Durante una conversación informal con los agentes policiales, la mujer relató que sus hijos ya habían estado involucrados en hechos similares y que, cansada de las reiteradas advertencias, decidió presentarlos ante la autoridad policial.

“Ella mencionó que la famosa ‘mala junta’ influenciaba a sus hijos para cometer estos actos delictivos”, señaló el jefe policial.