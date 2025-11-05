Tres detenidos en allanamientos por asalto al banco de Katueté

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario Osvaldo Andino informó que los allanamientos por el asalto al banco Itaú de Katueté se realizaron de forma simultánea en distintos puntos de los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.

Precisó que, durante los procedimientos, fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas de forma directa al asalto ocurrido en Katueté.

También reveló que se incautaron chalecos antibalas, botas, equipos tácticos y otros elementos de evidencia.

Detenidos serían autores materiales

De acuerdo con el jefe policial, los detenidos forman parte del grupo que ejecutó el asalto. Detalló que los tres son de nacionalidad paraguaya y tuvieron participación activa en el hecho, según las investigaciones.

Andino explicó que la banda que cometió el asalto estaría compuesta por alrededor de 20 personas. Agregó que 12 delincuentes ya fueron identificados y que ya pesan órdenes de captura contra los mismos.

Asimismo, señaló que la Policía ya maneja indicios sobre el origen de las armas largas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Añadió que el grupo criminal ejecuta sus operaciones entre Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

Banda sigue operativa, pese a detenciones

Según Andino, el grupo criminal ya ha cometido otros asaltos de características similares en la zona. Refirió que pese a detenciones previas, la banda continúa activa debido a que reclutan nuevos integrantes.

En ese sentido, resaltó que el líder del grupo criminal continúa prófugo y no figura entre los detenidos en los allanamientos realizados este miércoles.

El jefe policial recordó que la misma banda sería responsable de un atraco anterior en el departamento de Itapúa, donde los autores arrojaron vehículos al río Paraná tras el robo.

Andino adelantó que más procedimientos serán ejecutados en los próximos días, en busca de capturar al resto de los sospechosos y desarticular por completo la estructura criminal.