Acusan a adherentes de candidato colorado de destruir decoraciones navideñas en Ciudad del Este

Según el comunicado emitido por la Municipalidad, personas con banderas coloradas, habrían ocasionado daños a un Papá Noel gigante y otras estructuras decorativas colocadas sobre la avenida Concejal Romero, en el entorno del Lago de la República.

Portillo Verón lamentó que este tipo de hechos empañen una iniciativa que busca “unir a la ciudadanía en un ambiente de paz, esperanza y alegría”.

“Repudiamos este tipo de actitudes violentas. Invitamos a toda la ciudadanía que camina por el lago a cuidar lo suyo. Esto no es de María Portillo ni del director de Desarrollo Social, es de todos los esteños”, expresó la jefa comunal, recordando que las inversiones provienen de los impuestos de los ciudadanos.

La intendenta aseguró además que, pese a los daños y provocaciones, la comuna continuará con los trabajos de iluminación y embellecimiento previstos para las fiestas de fin de año.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Aldo Florentín, también repudió los actos de vandalismo y destacó la importancia del proyecto como espacio de encuentro y disfrute familiar.

“Este Papá Noel gigante y todos los arreglos que estamos haciendo alrededor del Lago de la República y en el anfiteatro son para recibir una linda Navidad. Vamos a cuidarlos entre todos, porque esto es de ustedes”, señaló.

El proyecto “Navidad del Este” forma parte de las iniciativas impulsadas por la Municipalidad esteña para celebrar las fiestas de fin de año en un ambiente familiar y para dinamizar la económico local.