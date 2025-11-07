ABC en el Este
Detienen a hombre con uniformes policiales y equipo táctico por asalto que dejó dos muertos

Las evidencias incautadas por los investigadores.

PRESIDENTE FRANCO. Agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná detuvieron este viernes a un hombre en el marco de las pesquisas por el asalto ocurrido en la madrugada del miércoles en Ciudad del Este, que dejó como saldo dos muertos. El sospechoso fue interceptado por los policías al salir del rezo del delincuente abatido, y en su poder se encontró una maleta cargada con uniformes policiales.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:00, en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad.

El aprehendido fue identificado como Joel Arcilio Alcaraz Álvarez (33), quien cuenta con órdenes de captura por violencia familiar (2025) e incumplimiento del deber legal alimentario (2025).

El hombre estaba al mando de un automóvil Toyota IST, color blanco, año 2002, chapa CCU 550, cuando fue interceptado por los policías, justo cuando salía del rezo del asaltante abatido.

Durante la verificación, hallaron una maleta negra que contenía cuatro remeras con la descripción “Investigaciones” de la Policía Nacional, cuatro quepis de uso policial y uno camuflado, dos pasamontañas, una máscara con la figura de calavera, tres pares de guantes tácticos, cuatro camisas tácticas camufladas, 66 cartuchos calibre 5.56 mm, un cartucho calibre 38, tres cartuchos calibre 12, un chaleco táctico, entre otras evidencias.

Joel Arcilio Alcaraz Álvarez, detenido.

El detenido mencionó en la dependencia policial que le pagarían G. 400.000 por trasladar la “maleta ilícita”, pero que desconocía su contenido.

El asalto

La detención se realizó en el marco del intento de robo ocurrido en la madrugada del miércoles en el kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este, donde un grupo armado llegó a una propiedad en la que estaban instaladas 12 máquinas para la minería de criptomonedas.

Durante el enfrentamiento armado, el propietario del establecimiento, Mario Ramón Chávez Rivas (35), murió tras recibir un disparo. Su cuñado, Brihan Savino Peralta Vega (24), resultó herido en una pierna.

En tanto, uno de los presuntos asaltantes, identificado como Rodrigo David Ayala Cano (32), cayó abatido en el lugar.