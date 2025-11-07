Katueté: Fiscalía solicita captura de 10 presuntos implicados en ataque a banco

Los agentes fiscales Cleider Marlene Velázquez y Óscar Paredes imputaron a diez personas presuntamente involucradas en el robo ocurrido en una sucursal del banco Itaú en Katueté, departamento de Canindeyú, el 30 de octubre pasado.

Entre los imputados figura el propietario de la Cantera Petters S.A, ubicada en Minga Guazú, Alto Paraná, junto a un explosivista de la misma empresa, ante la sospecha de haber participado en el ataque.

Asimismo, los hechos punibles que se les imputan comprenden robo agravado, producción de riesgos comunes, asociación criminal y transgresión a ley de armas, ya que son vinculados “directamente” con la provisión y uso de material explosivo. Por el caso, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que declare la rebeldía de los imputados y ordene su detención, para luego cumplir prisión preventiva una vez que sean capturados.

“De acuerdo con los elementos recabados durante la investigación, la cantera habría suministrado el material explosivo que presuntamente fue utilizado durante el atraco. Los números de serie de las dinamitas en gel incautadas en la escena del crimen permitieron vincularlas con las adquiridas por la mencionada empresa”, detalla la Fiscalía.

