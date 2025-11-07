Llegaron los maletines electorales a Ciudad del Este

Según informó Adalberto Morínigo Barrios, vicedirector del Registro Electoral de la Justicia Electoral, los útiles entregados corresponden a 795 mesas receptoras de votos, habilitadas para 237.223 electores llamados a elegir al nuevo intendente que completará el período 2021-2026, tras la destitución de Miguel Prieto por parte de la Cámara de Diputados, luego de la intervención a su administración.

“Estamos procediendo a la entrega aquí al Juzgado Electoral. Todos los materiales electorales serán depositados en el Registro Electoral. Los maletines contienen actas de apertura, incidentes y escrutinio, además de papeles para el limpiado del dedo índice, cartones para el armado de los cuartos oscuros y las tintas indelebles”, explicó Morínigo.

El funcionario agregó que la custodia de los materiales fue garantizada por agentes policiales durante todo el trayecto desde la capital y que, en la capital departamental, se reforzará la seguridad. “Mañana estos materiales serán entregados a la Junta Cívica local y al Juzgado Electoral”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Ricardo Romero, del movimiento Yo Creo, manifestó que los miembros de mesa de su equipo y apoderados fueron instruidos para evitar cualquier intento de fraude.

“Confiamos plenamente en nuestra gente, que cuidará los votos como en las elecciones anteriores, en las que ganó el exintendente Miguel Prieto. Los miembros de mesa están capacitados para actuar ante cualquier situación y evitar artimañas”, señaló.