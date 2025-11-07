Policía Nacional estará en “alerta máxima” desde mañana en Ciudad del Este por elecciones

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Acosta, informó que la dotación de uniformados será distribuida de manera proporcional según la cantidad de electores en cada local de votación.
“Tenemos cinco colegios emblemáticos que orillan los 25.000 votantes, esos recibirán una mayor presencia policial. Los que no superan los 1.000 electores tendrán una dotación menor, pero suficiente. Todo está totalmente planificado”, aseguró el jefe policial.
La Dirección de Policía también implementará un control estricto en los locales de votación, con el fin de impedir el ingreso de personas que no figuren en el padrón electoral de Ciudad del Este. “Pedimos la colaboración de la ciudadanía para que esto sea una verdadera fiesta cívica”, agregó.
Consultado sobre posibles incidentes, el director manifestó que el equipo de Inteligencia realiza un monitoreo constante y que, hasta el momento, no se registraron hechos que alteren el orden. Citó como ejemplo el cierre de campaña del candidato Dani Mujica (Yo Creo), que se desarrolló sin ningún incidente.
En paralelo, la Fiscalía intensifica su coordinación con las fuerzas de seguridad. El miércoles, el fiscal adjunto Jorge Sosa mantuvo una reunión con los fiscales designados para cubrir el proceso electoral: Ysrael Villalba, Vivian Coronel, Alcides Giménez, Zunilda Ocampos, Gabriel Segovia Villasanti, Carolina Rosa Gadea, Luis Fernando Escobar, Cinthia Leiva, Orlando Quintana, Claudelina Corvalán, Julia González y Carlos Almada.
Durante el encuentro se abordaron protocolos y medidas de actuación para asegurar la correcta fiscalización de los comicios y la protección de los derechos de los votantes.
Ayer, Sosa se reunió con los jefes policiales del departamento para la coordinación de las acciones de seguridad, el despliegue de efectivos y la articulación entre fiscales y policías ante eventuales incidencias.