Policía Nacional estará en “alerta máxima” desde mañana en Ciudad del Este por elecciones

CIUDAD DEL ESTE. La Policía Nacional activará desde mañana a las 18:00 un operativo de “alerta máxima”, que implicará el refuerzo de seguridad en la capital esteña, en vísperas de la elección del intendente del próximo domingo. El dispositivo, coordinado con el Ministerio Público, prevé la presencia de cerca de 1.000 agentes policiales, con el refuerzo de efectivos provenientes de Asunción.