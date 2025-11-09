Dani Mujica, candidato de Yo Creo: “Ciudad del Este no permitirá que la vieja política vuelva”

“Estas son unas elecciones que no esperábamos, porque destituyeron a un intendente con una excelente gestión”, expresó Mujica al llegar al Colegio Nacional Soldado Paraguayo, donde emitió su voto. En ese local están habilitados 21.730 electores, distribuidos en 73 mesas receptoras de votos.

El candidato aseguró que la ciudadanía “es consciente, trabajadora y sabia” y no permitirá el retorno de “la vieja política prebendaria y corrupta”. “Nos atropellaron con injurias, calumnias y mentiras, pero el pueblo esteño entiende muy bien lo que está en juego”, enfatizó.

Mujica instó a los votantes a acudir a las urnas, recordando que la jornada será rápida, con una sola papeleta.

Respecto al desarrollo de la jornada electoral y rumores de fraude, manifestó que tiene plena confianza en su equipo de control electoral. “Contamos con gente experimentada, capacitada por expertos, muchos de ellos con participación en comicios anteriores con Miguel Prieto”, explicó.

Consultado sobre la alianza con el PLRA, aclaró que “hubo un malentendido” cuando Miguel Prieto aseguró que abandonaron las mesas, pero que todo fue aclarado y hoy existe un acompañamiento institucional y en defensa de los votos.

Finalmente, Mujica sostuvo que la elección del nuevo intendente que completará este periodo municipal define dos modelos políticos y de gestión pública: “Uno, el de la vieja política de clanes y corrupción, que Ciudad del Este ya superó, y otro, el nuevo modelo iniciado en 2019 con Miguel Prieto, basado en la transparencia, la cercanía a la gente y el desarrollo en todos los barrios”.