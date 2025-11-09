Se inició la jornada electoral para elegir al nuevo intendente de Ciudad del Este

Aunque en varios locales la votación se inició con normalidad, en otros, poco antes de las 8:00, los portones aún permanecen cerrados debido a la lentitud en la conformación de las mesas receptoras de votos.

Lea más: Se inicia proceso de conformación de mesas de votación

En el Centro Regional de Educación, principal colegio electoral de la ciudad, la demora en la instalación de las 86 mesas receptoras de votos y algunos incidentes menores impiden la apertura del portón para los votantes. La situación provoca aglomeración y malestar entre los electores que aguardaban el ingreso.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el horario oficial de votación es de 7:00 a 17:00 horas. En total, 237.223 ciudadanos están habilitados para sufragar en 23 locales de votación y 795 mesas receptoras, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sufragio se realiza mediante el sistema tradicional de papeleta, ya que la elección tiene como único propósito elegir al nuevo jefe comunal que completará el actual periodo municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Elección en CDE: pulseada para definir la continuidad de Yo Creo o el retorno colorado

El intendente electo asumirá el cargo el próximo martes 18 de noviembre. Tanto Dani Mujica (YoCreo) como Roberto González Vaesken anunciaron que renunciarán tres meses antes para volver a candidatarse.