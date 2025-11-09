ABC en el Este
09 de noviembre de 2025 - 07:43

Se inició la jornada electoral para elegir al nuevo intendente de Ciudad del Este

A las 7:00 comenzó la votación en algunos colegios de la capital departamental.
CIUDAD DEL ESTE. Con una importante afluencia de votantes, arrancó este domingo la jornada electoral para elegir al nuevo intendente de la capital esteña, quien completará el periodo dejado por el destituido Miguel Prieto Vallejos.

Por ABC Color

Aunque en varios locales la votación se inició con normalidad, en otros, poco antes de las 8:00, los portones aún permanecen cerrados debido a la lentitud en la conformación de las mesas receptoras de votos.

En el Centro Regional de Educación, principal colegio electoral de la ciudad, la demora en la instalación de las 86 mesas receptoras de votos y algunos incidentes menores impiden la apertura del portón para los votantes. La situación provoca aglomeración y malestar entre los electores que aguardaban el ingreso.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el horario oficial de votación es de 7:00 a 17:00 horas. En total, 237.223 ciudadanos están habilitados para sufragar en 23 locales de votación y 795 mesas receptoras, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

En el Colegio Soldado Paraguayo, donde está previsto que vote el candidato Daniel Pereira Mujica, también se registraron demoras en la conformación de algunas mesas receptoras de votos.
El sufragio se realiza mediante el sistema tradicional de papeleta, ya que la elección tiene como único propósito elegir al nuevo jefe comunal que completará el actual periodo municipal.

El intendente electo asumirá el cargo el próximo martes 18 de noviembre. Tanto Dani Mujica (YoCreo) como Roberto González Vaesken anunciaron que renunciarán tres meses antes para volver a candidatarse.

