En multitudinario festejo, Dani Mujica llama a la unidad para llegar al Palacio de los López

Mujica destacó que los valores humanos siempre prevalecen sobre cualquier algoritmo o campaña de desinformación de los colorados.

“Gastaron miles y millones de dólares en empresas que manejan redes sociales y algoritmos, pero la oración y la conciencia del pueblo pudieron más que cualquier ecuación”, afirmó Mujica ante una multitud en la rotonda Oasis.

El intendente electo destacó los logros de su gestión con Miguel Prieto en la Municipalidad esteña. Mencionó más de 1.300 obras realizadas, que incluyen empedrados, Costanera, buses eléctricos, clínicas de salud mental y animal, además de inversiones en educación y asistencia a asentamientos. Prometió que, en su nuevo mandato, Ciudad del Este “ya no pisará tierra roja, sino empedrados y asfaltados”, y que el transporte, la educación y la industria alcanzarán estándares de primer mundo.

Durante su discurso, Mujica hizo un fuerte llamado a la unidad política de todos los sectores, asegurando que la fuerza que se vio en Ciudad del Este debe proyectarse a nivel nacional.

“Gracias a todos los sectores de la oposición, compañeros y compañeras de todas las instituciones partidarias. Ahora mostramos que unidos nadie podrá detenernos. Este resultado electoral se expandirá a nivel país y juntos conquistaremos el Palacio de los López”, enfatizó.

Por su parte, Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo, celebró la victoria y subrayó que el mensaje de Ciudad del Este debe servir de ejemplo para toda la oposición.

El sistema actual tiene fecha de caducidad

“Ciudad del Este será el ejemplo de que la posición unida -colorados de bien, liberales, izquierdistas, derechas, jóvenes, hombres y mujeres- puede recuperar los municipios que hoy no están en manos de nuestra gente. Si queremos ganar en 2026 y llegar al Palacio de los López en 2028, debemos estar juntos”, afirmó.

Prieto también advirtió que el sistema actual “tiene fecha de caducidad” y que la movilización ciudadana será clave para un cambio que se proyecta más allá de la capital esteña.