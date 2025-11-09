Elecciones en CDE: candidato colorado felicitó a Daniel Mujica por la aplastante victoria

Durante sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, Mujica destacó el “calor popular” que sintió durante los 90 días de campaña.

“Se veía venir, porque recorrimos toda la ciudad, el microcentro, los barrios, las plazas. Se sentía el cariño de la gente. A pesar de los ataques y mentiras, la conciencia del pueblo fue más fuerte”, afirmó.

Candidato colorado ya lo llamó

Al ser consultado si ya recibió la llamada de González Vaesken, aseguró que, Roberto González Vásquez, reconoció el triunfo de Mujica y le deseó éxitos en su futura gestión.

“Ahora recibí la llamada de Roberto, a quien agradezco. Me felicitó, me deseó éxito en mis administración. Él sabe que soy buena gente y que trabajaremos por Ciudad del Este”, expresó Mujica.

“Trabajo, humildad y respeto”

Consultado sobre sus planes a corto plazo, Mujica prometió una gestión cercana a la ciudadanía y que trabajará con humildad, respeto y las puertas abiertas.

El electo nuevo jefe comunal, destacó también el apoyo recibido de varios sectores políticos de la oposición y de muchos “colorados de bien”.

Por su parte, Soledad Núñez, precandidata a la intendencia capitalina, quien llegó a Ciudad del Este para acompañar la jornada de votación, calificó como una reivindicación política.

“El pueblo habló. Se demostró que la destitución de Miguel Prieto fue injusta. Mujica ganó con una ventaja aún mayor, y eso reafirma la confianza de la gente en este proyecto”, señaló.