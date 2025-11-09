Daniel Mujica es elegido como nuevo intendente de Ciudad del Este

Luego de que los 23 locales de votación habilitados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la elección de intendente de en Ciudad del Este hayan cerrado sus portones a las 17:00 de este domingo, se comenzó con el conteo de las papeletas.

Como parte del proceso, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la Justicia Electoral mostró cómo eligieron entre los candidatos los esteños.

Ya con el 99% de las mesas procesadas, el elegido para completar el periodo municipal fue Daniel Mujica con 73.338 votos a la Lista 123 - Movimiento Conciencia Democrática Esteña. En segundo lugar, quedó Roberto González Vaesken con 30.574 votos, quien representó a la Lista 1 - Partido Colorado.

Los otros candidatos, Celso “Kelembu” Miranda juntó 750 votos y Dani Romero 659.

“Una victoria aplastante”

Con los resultados preliminares, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Una victoria aplastante. Todos a la rotonda Oasis. Gracias DIOS. Gracias CDE”.

El equipo de Yo Creo, que había prometido “devolver el golpe” tras la destitución de Prieto, se autoproclamó ganador y convocó a sus adherentes a un acto de festejo en la Rotonda Oasis de esta capital departamental, previsto entre las 18:30 y 19:00.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, manifestó en una conferencia de prensa que “el resultado es clarísimo” y confirmó la victoria de Mujica.

González Vaesken reconoce derrota

El candidato colorado, Roberto González Vaesken, llamó a Mujica para felicitarlo tras su victoria en las elecciones municipales de hoy.

También en redes sociales publicó un mensaje reconociendo su derrota e incluso su “PC” fue rápidamente desmontado de la capital esteña.

“Felicito sinceramente a toda la ciudadanía por el gran civismo demostrado el día de hoy. Al nuevo intendente electo, Sr. Dani Mujica, le deseo el mayor de los éxitos en sus funciones. A nuestro equipo de trabajo, apoderados, meseros, coordinadores, técnicos y simpatizantes: las derrotas también son momentos necesarios para reflexionar y emprender cambios profundos”, dijo el exgobernador de Alto Paraná.

“Gracias de corazón por el apoyo que me brindaron durante toda la campaña. Seguiré firme, ayudando a la gente y especialmente a la juventud, desde la educación y desde el lugar que me toque servir. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes”, concluyó.

