Colorados culpan al Clan Zacarías por la aplastante derrota en Ciudad del Este

El presidente de la Seccional Colorada N° 1 de Ciudad del Este, Juan Pereira, responsabilizó al Clan Zacarías Irún por la contundente derrota sufrida por la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones municipales de este domingo, donde el candidato opositor Daniel Mujica se impuso con un 68,55% de los votos, frente al 28,56% obtenido por el colorado Roberto González Vaesken.

En una extensa publicación en su cuenta de Facebook, Pereira calificó el resultado como “un golpe directo, pero también una lección contundente”, y aseguró que la ciudadanía esteña “habló con fuerza” contra los acuerdos de cúpulas y los clanes políticos dentro del partido.

“Perdimos porque olvidamos nuestros principios y valores republicanos, porque algunos confundieron el poder con privilegio”, expresó Pereira, al señalar que la conducción partidaria ignoró la voluntad local y priorizó lealtades personales sobre la viabilidad electoral.

Lea más: Daniel Mujica es elegido como nuevo intendente de CDE con una aplastante victoria

“Son los responsables directos de esta catástrofe electoral”

El dirigente colorado apuntó directamente al Clan Zacarías Irún, a quienes acusó de haber “apoderado de la campaña con clientelismo y maniobras internas que generaron descontento ciudadano”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ellos son los responsables directos de esta catástrofe electoral, por subestimar al electorado esteño y perpetuar un modelo corrupto que nos llevó a esto. Deben asumir las consecuencias, incluyendo su marginación de futuras decisiones partidarias”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pereira también sostuvo que el resultado electoral representa “un plebiscito sobre la gestión” del grupo político liderado por los Zacarías y pidió que sus integrantes pongan a disposición sus cargos en Itaipú y otras instituciones públicas, señalando que la ciudadanía esteña “los aplazó” por el uso político de dichas entidades.

Finalmente, el dirigente colorado llamó a una reconstrucción del coloradismo en Ciudad del Este, apelando a la unidad y la renovación desde las bases.

“Hoy inicia la reconstrucción del coloradismo en Ciudad del Este, con coraje, con dignidad y con manos limpias. Vamos a levantar nuevamente nuestra bandera, con la energía de la juventud y el espíritu del general Bernardino Caballero guiando nuestro paso”, concluyó Pereira.