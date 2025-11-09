González Vaesken destaca la unidad colorada y llama a la participación

González Vaesken resaltó que, a diferencia de procesos anteriores, los colorados lograron una unidad histórica, lo que –según dijo– fortalece las posibilidades de recuperar la administración municipal que había que habían perdido en el 2019. “Estamos todos unidos los colorados. Agradezco a los dirigentes y a los grandes líderes que tenemos. Hoy hay una unidad total en el partido”, dijo.

El candidato estimó que el nivel de participación podría ser del 50%, tomando como referencia elecciones complementarias anteriores. “Cuando fue la elección de Gilberto Cabañas, la participación fue del 40%, y cuando compitieron Prieto y Ulises Quintana, fue del 60%. Así que creemos que esta vez podría rondar el 50%”, indicó.

Sobre la jornada electoral, González Vaesken aseguró que la ANR cubrió todas las mesas de votación, y que el equipo de campaña mantiene controles en los diferentes locales.

El candidato reiteró que decidieron no realizar un cierre de campaña tradicional para priorizar recursos en transporte y logística. “Preferimos invertir en movilizar a la gente y garantizar la participación, antes que gastar en un acto de cierre”, comentó.

En cuanto a sus primeras acciones en caso de ser electo, González Vaesken adelantó que realizará un corte administrativo para conocer la situación financiera de la comuna. “Queremos saber cómo están las arcas municipales. Tenemos entendido que hay atrasos en el pago de salarios, y recién al entrar vamos a poder verificar con precisión qué encontramos”, manifestó.

Finalmente, envió un mensaje de unidad y paz a la ciudadanía: “Que la gente venga a votar, que Dios nos bendiga y que gane el mejor. Que no haya incidentes, que primen la solidaridad, el amor y la empatía. Estoy convencido de que las guerras, las luchas, no traen nada bueno. Así que auguro que el próximo intendente tenga el acompañamiento de la ciudadanía para que vengan mejores días para la ciudad”.