Miguel Prieto sobre elecciones en Ciudad del Este: “hoy se definen muchas cosas”

Este domingo se llevan adelante las elecciones extraordinarias en Ciudad del Este para elegir al intendente que completará el período dejado por Miguel Prieto (YoCreo) tras su destitución. Los principales candidatos son Daniel Mujica (YoCreo) y Roberto González Vaesken (ANR).

El exintendente Prieto se presentó temprano para sufragar y comentó que “creemos que tenemos un apoyo popular gigantesco. Como dijo Mujica, eso es lo que sentimos al salir a la calle”.

Prieto indicó que, pese a que el oficialismo utiliza la estructura estatal para fines electorales, “estamos convencidos de que vamos a ganar estas elecciones, de que hoy al caer la noche vamos a estar festejando una gran victoria que va fortalecer a toda la oposición para el 2026”.

Si bien evitó estimar la diferencia de votos que obtendría Mujica, adelantó que la ventaja sería amplia. “No me animo a decir, pero por muchos puntos de diferencia”, mencionó.

Proyección política hacia 2028

El exintendente resaltó que está “convencido” de que una victoria de Mujica lo beneficiaría directamente en su intención de postularse a la Presidencia de la República en 2028.

“Una victoria nos coloca en una posición muy buena, como una derrota, aunque no creo que pase. Creo que golpea fuertísimo, hoy se definen muchas cosas”, declaró.

Aclaró, sin embargo, que un eventual triunfo de su equipo no lo convertiría automáticamente en líder de la oposición, aunque sí lo consolidaría como “una figura importante” dentro de ella.

Una victoria que representaría “justicia”

Prieto sostuvo que una victoria del candidato opositor significaría una forma de justicia ante su destitución, la cual calificó como “irregular”.

“Dani Mujica capaz gane la Intendencia de CDE, pero para mí representa justicia y, personalmente, muchas cosas. Desde mi punto de vista, (mi destitución) fue irregular, pero es la ciudadanía la que hoy va a decidir si fue justa o no”, expresó.

Jornada electoral sin incidentes graves

El exintendente refirió que en las primeras horas de la jornada electoral se registraron “problemas menores” en la conformación de mesas. No obstante, restó importancia al hecho e instó a la ciudadanía a participar masivamente.

“Que voten temprano, que tanto la ANR, YoCreo y el PLRA vamos a estar custodiando que su voto sea respetado”, subrayó.

Asimismo, señaló que considera más confiable el uso de papeletas —como ocurre en estos comicios esteños— que las máquinas de votación que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) planea alquilar y adquirir para los próximos comicios municipales de 2026.