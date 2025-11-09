Mujica y Prieto destacan unidad de la oposición y descartan temor a fraude

El candidato a intendente Dani Mujica destacó la coordinación entre diferentes sectores de la oposición. “La unidad de la oposición nos fortalece mucho, porque además de acompañar, vinieron a ayudarnos en la logística, a cuidar los votos. Esto demuestra la gran apertura y la gran unidad de la oposición aquí en Ciudad del Este, pero también está generando entusiasmo y esperanza en todo el país”, afirmó.

Mujica volvió a mencionar el hartazgo ciudadano ante la corrupción y el autoritarismo del sector oficialista, al que acusó de estar vinculado al crimen organizado. “La ciudadanía sabe cómo vinieron a atropellarnos en Ciudad del Este, con calumnias e injurias, y le quitaron al mejor intendente del país. Hay un hartazgo generalizado de tanta corrupción; incluso se están matando entre ellos. Hay miembros del crimen organizado dentro del estamento del Estado. Aquí la gente no quiere que vuelva la vieja guardia de la corrupción, de la mentira y de la extorsión”, aseguró.

Fuerte control

Por su parte, el exintendente Miguel Prieto, líder de Yo Creo, resaltó la presencia de más de 800 personas provenientes de 71 ciudades, incluyendo observadores internacionales de cuatro países y una diputada argentina. “Esto nos dice que Ciudad del Este está en la mira no solo del país, sino también internacionalmente. Lo que ocurra aquí puede tener un resultado muy positivo para la oposición en 2026”, reiteró.

En cuanto a posibles irregularidades, Prieto señaló que ya no hay temor al fraude y que la jornada se desarrolla de manera tranquila e instó a la ciudadanía a participar.

Confía en las estrategias de control

Mientras tanto, el senador Rubén Velázquez confirmó la aprehensión de una persona que intentó votar con cédula ajena. “Por esta razón establecimos diferentes mecanismos de control. Esto se detectó y no creo que vuelva a pasar, porque en los 23 locales de votación tenemos un equipo que está supervisando cualquier intento de fraude”, explicó.

Velázquez también expresó confianza en la rapidez del escrutinio de votos, ya que solo se utiliza una papeleta. Estimó que antes de las 19:00 ya se tendría el resultado definitivo.