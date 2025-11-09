Se cierran portones en los 23 locales de votación en Ciudad del Este

La jornada electoral, que comenzó oficialmente a las 7:00, se desarrolló con normalidad en la mayoría de los locales de votación, excepto en el Centro Regional de Educación del Este (CREE), principal recinto electoral de la capital esteña, donde se registraron incidentes entre representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del movimiento Yo Creo.

El TSJE informó que los resultados preliminares estarán disponibles esta noche mediante el sistema TREP, que puede consultarse en el sitio web oficial de la institución.

Lea más: Miguel Prieto sobre elecciones en Ciudad del Este: “hoy se definen muchas cosas”

Los candidatos en pugna

La jornada electoral enfrenta a los principales contendientes: Roberto González Vaesken (Lista 1), por la ANR, y Dani Mujica (Lista 123), del movimiento Yo Creo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También figuran en el boletín del TSJE otros aspirantes: Dani Romero, del Partido Ecologista (Lista 43), y Celso “Kelembu” Miranda, de Patria Soñada (Lista 300).