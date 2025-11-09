TREP: Mujica, candidato de Yo Creo, arranca ganando

Según los datos preliminares, Daniel Mujica obtiene el 67,19% de los votos, mientras que Roberto González Vaesken, del Partido Colorado, alcanza el 29,77%. Por su parte, Celso “Kelembú” Miranda registra el 0,91%, y Dani Romero, el 0,87%.

Hasta el momento, fueron escrutadas 19 de las 795 mesas habilitadas en los 23 locales de votación en la capital de Alto Paraná. La Justicia Electoral continúa transmitiendo los resultados en tiempo real a través de su página web.

El equipo de Yo Creo, que había prometido “devolver el golpe” tras la destitución del intendente Miguel Prieto, se autoproclamó ganador y convocó a sus adherentes a un acto de festejo en la Rotonda Oasis de esta capital departamental, previsto entre las 18:30 y 19:00.