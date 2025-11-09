ABC en el Este
TREP: Mujica, candidato de Yo Creo, arranca ganando

El conteo de los votos en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este
El conteo de los votos en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este

El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) comenzó a divulgar los primeros resultados de las internas partidarias. En esta primera carga de datos, Dani Mujica, candidato del movimiento Yo Creo, se posiciona con una amplia ventaja sobre su principal adversario, Roberto González Vaesken.

Según los datos preliminares, Daniel Mujica obtiene el 67,19% de los votos, mientras que Roberto González Vaesken, del Partido Colorado, alcanza el 29,77%. Por su parte, Celso “Kelembú” Miranda registra el 0,91%, y Dani Romero, el 0,87%.

La captura de pantalla de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)
La captura de pantalla de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)

Hasta el momento, fueron escrutadas 19 de las 795 mesas habilitadas en los 23 locales de votación en la capital de Alto Paraná. La Justicia Electoral continúa transmitiendo los resultados en tiempo real a través de su página web.

El equipo de Yo Creo, que había prometido “devolver el golpe” tras la destitución del intendente Miguel Prieto, se autoproclamó ganador y convocó a sus adherentes a un acto de festejo en la Rotonda Oasis de esta capital departamental, previsto entre las 18:30 y 19:00.