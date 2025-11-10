Una joven muere y tres resultan heridos en accidente tras asistir al concierto de Binomio de Oro

Según el informe policial, el conductor perdió el control de su vehículo y fue a embestir contra un poste de hormigón y terminó volcando aparatosamente.

El rodado, un Toyota Premio blanco, con chapa CEX 8019, era guiado por Elías Samuel Benítez Pérez (26 años), quien iba acompañado de Iván Alexander Escalada (23 años), Víctor Manuel Carreras Ayala (25) y Tamara Luján Yegros Busse (24). La joven murió en el acto a raíz de múltiples lesiones.

Agentes de la Comisaría 7ª acudieron al sitio tras recibir un aviso a través del Sistema 911 y encontraron el automóvil completamente destrozado.

En la escena encontraron al conductor y la joven Tamara atrapados entre los hierros retorcidos, mientras que los otros dos ocupantes estaban tendidos sobre la calzada.

Los dos heridos que fueron encontrados sobre la capa asfática fueron trasladados de inmediato por bomberos voluntarios al Hospital Regional de Ciudad del Este. Posteriormente, el conductor también fue rescatado y derivado al mismo centro asistencial.

Asimismo, la fiscal de turno Liliana Duarte, ordenó el traslado del cuerpo de la joven a una funeraria local.

Según datos, los ocupantes del vehículo habrían asistido al concierto del grupo Binomio de Oro en el estadio 3 de Febrero, ya que todos portaban pulseras de acceso al evento.