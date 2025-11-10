Choque frontal deja un fallecido y un herido este lunes en Ypané

El accidente de tránsito se registró sobre la ruta PY01 (exAcceso Sur) casi Héroes del Ytororó, barrio de la ciudad de Ypané. Se vieron involucrados un Toyota Funcargo y un Kia Sportage, que chocaron de frente.

El fallecido fue identificado como Máximo Acosta Estigarribia (51), quien iba al mando del Funcargo y quedó atrapado dentro de su vehículo. Fue rescatado por bomberos voluntarios de la zona, pero falleció en el sitio.

El conductor del otro rodado, Juan Carlos Alarcón (36) salió prácticamente ileso, pero su acompañante, Jesús Rojas Samudio, tuvo que ser derivado a un centro asistencial con múltiples lesiones.

¿Cómo se dio el choque?

El oficial segundo Victoriano Arroyo confirmó que recibieron el reporte cerca de alas 1:3,0 a través del sistema 911. Señaló que la víctima fatal habría perdido el control de su rodado e invadió el carril contrario por causas desconocidas.

“El conductor de la camioneta que iba con dirección a Ñemby y el vehículo que iba frente a él ya esquivó al Funcargo. Él, que iba detrás, ya no pudo evitar el impacto”, detalló en radio 1000 AM.