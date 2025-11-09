Piden ayuda para localizar a la familia de víctima de accidente fatal en Eusebio Ayala

Alan Ismael Barriocanals, de 29 años, falleció a causa de un accidente de tránsito registrado en la zona conocida como Acosta Ñu 1, ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

La víctima conducía un automóvil de color rojo, el cual salió de la ruta y volcó a un costado. El auto quedó con las ruedas hacia arriba.

Los agentes de la Comisaría 7ª acudieron al lugar, donde corroboraron que la víctima ya falleció a causa de los golpes que recibió tras el accidente.

También corroboraron la identidad del hombre, momento en el que se percataron de que el mismo contaba con una orden de prohibición de salida del país.

Fiscalía pide ayuda

Desde la Fiscalía expidieron una solicitud de ayuda para encontrar a los familiares de Alan Ismael Barriocanals, ya que hasta el momento no lograron localizarlos para informarles del suceso.

Quienes tengan datos, pueden comunicarse a la Comisaría Séptima de Eusebio Ayala.

Según informaron, el hombre habría volcado solo en el tramo que une Eusebio Ayala con Tobatí, ciudad donde residía, según el registro policial.