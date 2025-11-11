Una persona que no genera empatía tiene que dar un paso al costado, dice diputado González Vaesken

Tras la catastrófica derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este, donde este domingo Daniel Pereira Mujica, del Partido Yo Creo ganó por más del 40% de votos la elección del intendente que completará el periodo de Miguel Prieto, interrumpido por la destitución por decisión de una mayoría cartista en la Cámara de Diputados, entre los colorados se acusan mutuamente por la derrota.

El candidato por la Asociación Nacional Republicana (ANR) fue Roberto González Vaesken, hermano del diputado por Alto Paraná, Luis “Tiki” González Vaesken, quien reconoció la aplastante victoria y llamó a una reflexión interna en el partido, además de considerar que el electorado colorado elige a candidatos por fuera del partido.

“Indudablemente, hay muchos Colorados que buscan otras opciones. El partido tiene un electorado de 123.000 electores y nosotros apenas llegamos al 30.000, o sea, quiere decir que muchos Colorados hoy buscan otros candidatos”, sostuvo.

El candidato colorado por la intendencia afirmó incluso que hacer campaña con Javier Zacarías Irún fue un “suicidio político” en un video que compartió en redes sociales. Tanto el equipo de los González Vaesken, como del Clan Zacarías Irún son contrincantes desde el 2018.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Beto” Ovelar: “La derrota en CDE no es solo de HC, es de todos los colorados”

“Dar un paso al costado”

El diputado enfatizó en que cuando uno no tiene la empatía ni el respeto de la gente, o que tiene una mala imagen, debería dar un paso al costado para poder dar una oportunidad al partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, si es necesario, tenemos que dar un paso al costado y esto es cambiante, la política tiene que siempre renovarse y ¿cómo vamos a renovar?, cambiando personas. Si Tiky González Vaesken es una persona que no genera empatía, que no genera respeto, que es una persona que no le ve bien la gente, yo tengo que dar un paso al costado, si a mí me dicen, yo no tengo problema de dar un paso al costado”, afirmó.

Por parte del Clan Zacarías también lanzaron críticas y culparon a sectores internos del coloradismo. El director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías, incluso acusó a un sector de “observar las elecciones desde afuera”, pero sin autocrítica, como tampoco reconociendo el hartazgo de la ciudadanía hacia los miembros de la familia que ocupó por varios periodos el ejecutivo municipal.

Pese al escenario adverso que generaron los miembros del Clan Zacarías Irún, el diputado González Vaesken descartó que alguien haya espantado los votos, aunque consideró que el margen fue sorpresivo, ya que no se esperaban que sea tan amplio.

Agregó que las consecuencias de las derrotas son decisiones que el Presidente de la República, Santiago Peña, debería evaluar para definir si permite que Justo Zacarías Irún continúe en el cargo como director paraguayo de Itaipú.