“Beto” Ovelar: “La derrota en CDE no es solo de HC, es de todos los colorados”

Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) se convirtió en nuevo intendente de Ciudad del Este tras derrotar con una gran diferencia al candidato del Partido Colorado, Roberto González Vaesken.

El senador Silvio “Beto” Ovelar realizó un análisis sobre la dura derrota colorada, la cual, según afirmó, ya vaticinaba antes de las elecciones.

Apuntó que la caída del Partido Colorado no tiene una sola causa, sino varios factores. Entre ellos, mencionó que la victoria de Mujica es en realidad un triunfo del destituido intendente Miguel Prieto (Yo Creo), a quien los esteños ven como la cabeza de una causa regional, que es lograr que un altoparanense se convierta en presidente de la República en 2028.

“Aquí el voto vale el doble. Voten a Mujica, pero mirando a Prieto presidente 2028 era el slogan y esa es una causa muy poderosa”, mencionó.

Críticas a la dirigencia colorada del Alto Paraná

Ovelar cuestionó a los dirigentes colorados del Alto Paraná, entre ellos al clan Zacarías Irún, por no generar candidatos potables y por mantenerse aferrados a las viejas prácticas políticas.

Resaltó que el Partido Colorado en el Alto Paraná debe apostar por la nueva generación y promover nuevos liderazgos.

Incluso, comentó que Prieto es una consecuencia del rechazo de la dirigencia tradicional esteña. Reveló que el líder de Yo Creo quiso ser colorado, lo cual -según dijo- le beneficia porque los colorados no lo ven como un oponente y, por eso, votaron al candidato de su movimiento.

“Yo hago una crítica a la dirigencia de Alto Paraná. Ellos no generaron valores de recambio. Alto Paraná tendría que apostar por la nueva generación y generar nuevos liderazgos. Prieto es producto del rechazo de la dirigencia partidaria tradicional. Él quería ser colorado y es un plus que tiene él. No lo dejaron entrar. Eso le da un plus. Por eso, el colorado no lo ve como un oponente”, dijo.

Fuego cruzado contra los disidentes colorados

En otro momento, el senador cartista fustigó contra los colorados disidentes de Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez, y de Colorado Añetete, encabezado por el expresidente Mario Abdo Benítez.

“Me molesta los oportunistas, que no movieron un solo dedo y empiezan a tirotear internamente de manera miserable para tratar de posicionarse dentro del internismo partidario. La derrota de CDE no es de Honor Colorado, es de todos los colorados. Eso hay que entender. Le digo a esa gente de Fuerza Republicana y de Añeteté, que se hacen de los supermán ahora. Aquí todos estuvimos de acuerdo y recibimos un fuerte golpe, que no es monocausal”, expresó.

No hay que maximizar figura de Prieto

Con relación a la figura de Prieto, Ovelar indicó que no se puede desconocer que es un potencial candidato, pero señaló que “no hay que maximizar” a un referente que representa una causa regional.

Agregó que una campaña nacional es un desafío mucho mayor, aunque reconoció que no se debe menospreciar la figura de Prieto tras el triunfo de Yo Creo en los comicios de CDE.

También señaló que la destitución de Prieto le dio mayor visibilidad política. Sin embargo, evitó admitir que fue un error del cartismo haber impulsado su expulsión de la Comuna esteña.