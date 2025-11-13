Murió joven que fue quemado durante una pelea entre adictos en Hernandarias

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de ayer, en el asentamiento 13 de Junio de esta ciudad, donde, según los primeros reportes, una discusión entre adictos terminó en un violento ataque. Vecinos alertaron a la Policía al ver que un hombre sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo.

El propio afectado manifestó que fue atacado por un grupo de cinco personas, presuntamente lideradas por un tal “Bebito”. Relató que ya había tenido conflictos previos con los agresores y que, durante la pelea, le prendieron fuego.

Aiub Ovando fue trasladado primero al Hospital Distrital de Hernandarias y luego derivado de urgencia al Hospital del Quemado, donde falleció cerca de las 21:00 de ayer, a causa de quemaduras en el 80% del cuerpo.

Antecedentes

El fallecido contaba con varios antecedentes penales, entre ellos por hurto agravado (2023), violencia familiar (2024 y 2025), y hurto y reducción (2025).

Asimismo, la semana pasada había sido aprehendido tras amenazar con una réplica de arma de fuego a la concejala municipal Yessica Solange Caballero Ferreira (34), en el barrio Puerta del Sol.

El subcomisario Édgar Valenzuela, subjefe de la Comisaría 24ª, informó que el hombre también había sido detenido días antes por agredir a su madre y a su hermana.

Luego del incidente con la edil, un juez penal de garantías había ordenado su internación en una clínica de desintoxicación, pero Aiub Ovando escapó del lugar.