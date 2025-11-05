Detienen a presunto adicto tras amenazar con réplica de arma a una concejal en Hernandarias

El aprehendido fue identificado como Richard Michael Aiub Ovando, de 29 años, quien registra antecedentes por hurto agravado (2023), violencia familiar (2024), hurto y reducción (2025) y, nuevamente, violencia familiar (2025).

Lea más: Concejal denuncia amenaza tras negarse a comprar cajas de pollo a un desconocido

La víctima fue la concejala Yessica Solange Caballero Ferreira (34), quien relató que se encontraba frente a su vivienda con algunos amigos cuando Aiub se acercó con un arma en la mano y le apuntó a la cabeza.

Ante la situación, los acompañantes de la edil intentaron intervenir, pero el agresor también los intimidó y agredió físicamente a uno de ellos con la culata del arma. Tras el ataque, el sujeto huyó del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Patrulleros de la Comisaría 24ª pasaron justo en ese momento y, con la colaboración de vecinos, lograron capturar al presunto autor a pocas cuadras del sitio. Durante el procedimiento se descubrió que la pistola utilizada era una réplica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detenido quedó a disposición de la Fiscalía

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Lea también: Así amenazaron al presidente de la Junta de Lambaré

El subcomisario Édgar Valenzuela, subjefe de la Comisaría 24ª, informó que el hombre ya había sido detenido la semana pasada por agredir físicamente a su madre y a su hermana, aunque, sorpresivamente, lo volvieron a liberar. En 2024 también fue capturado por golpear a su progenitora.