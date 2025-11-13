Video: empleado frustra millonario robo con maniobra de película en medio de disparos

El intento de robo ocurrió ayer, cuando el empleado de la empresa GENZ se desplazaba a bordo de una camioneta Fiat Fiorino, cargada con productos electrónicos. Al alcanzar una rotonda, fue interceptado por una Hyundai Tucson color bordó, de la cual descendieron al menos tres delincuentes fuertemente armados y con chalecos tácticos.
Al percatarse de la situación, el conductor reaccionó de inmediato y retrocedió bruscamente y de muy arriesgada para huir del lugar.
Los asaltantes abrieron fuego contra el vehículo, impactando varios proyectiles en la carrocería e inclusive en el vidrio de la ventanilla del conductor. A pesar de la lluvia de balas, la víctima resultó ilesa y consiguió escapar del lugar.
Tras el frustrado intento de robo, los delincuentes volvieron a subirse en la camioneta y huyeron del lugar.
El caso fue denunciado en la Comisaría 7ª del barrio San José, y fueron convocados los del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná para investigar el hecho.
Una cámara instalada en el interior de la camioneta de la empresa registró íntegramente el momento del intento de robo. El video fue entregado a los investigadores para su análisis a fin de intentar identificar a los asaltantes.