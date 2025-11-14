Fleteros mantienen protesta y exigen la renuncia de un administrador de Aduana

Los manifestantes reclaman a las autoridades paraguayas que negocien con Brasil para impedir la aplicación de la propuesta impulsada por empresarios brasileños, que busca limitar el traslado de mercaderías únicamente en camiones de gran porte.

Ever Rodríguez, representante de la Asociación de Transporte de Cargas Internacionales (ATCI), señaló que el conflicto se arrastra desde el año pasado. Afirmó que sus compañeros exigen la destitución del administrador de Aduanas de Ciudad del Este, Alcides Brizuela, a quien acusan de ocultar información relevante sobre las negociaciones.

“En un año de gestión nunca tuvimos las informaciones necesarias. Los compañeros se sienten traicionados. En menos de cinco minutos se libera todo si él da un paso al costado”, aseguró Rodríguez.

Agregó que Brasil remitió ya tres notas oficiales al Gobierno paraguayo solicitando definiciones sobre el régimen, pero que los trabajadores nunca tuvieron acceso a dichos documentos.

Pese al clima de tensión, Rodríguez confirmó que no se prevé el cierre del paso internacional, debido a que se logró instalar una mesa de diálogo entre el DNIT, la DINATRAN, la Gobernación y la Municipalidad. Contó que la primera reunión está prevista para el martes próximo.

El conflicto está relacionado con un nuevo régimen que entraría en vigencia el 16 de marzo de 2026, y que excluiría a los fleteros de despacho menor para el transporte internacional. La preocupación creció luego de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de Brasil, donde autoridades del vecino país cuestionaron el uso del acuerdo vigente desde 2017.

Aline Maicrovitz, secretaria de Transporte y Movilidad Urbana de Foz de Yguazú, afirmó que muchos fleteros estarían utilizando de manera indebida ese acuerdo —de carácter humanitario— para transportar mercancías que no corresponden a la subsistencia familiar.