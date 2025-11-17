Cae paraguayo con 70 kilos de cocaína en el Puente de la Amistad

Según los datos, durante un control de rutina efectuado por fiscalizadores de la Receita Federal, con apoyo de la Policía Federal, la Policía Militar y la Fuerza Nacional, fue retenido un vehículo Audi, con chapa BFA 164, que había ingresado a Brasil desde Ciudad del Este.
Durante la verificación, el conductor -de nacionalidad paraguaya- mostró nerviosismo y brindó datos inconsistentes durante el interrogatorio. Ante esta situación, los agentes realizaron una inspección exhaustiva que permitió detectar compartimientos ocultos debajo de los asientos delanteros del vehículo.
Posteriormente, solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos de Foz de Yguazú, que utilizó un equipo hidráulico para abrir el doble fondo. Tras la apertura, fueron retiradas varias tabletas de cocaína, que totalizaron 70 kilos. Todos los paquetes tenían impreso un logotipo dorado con la inscripción “BRUD”.
Tanto el conductor como las evidencias fueron trasladados hasta la base de la Policía Federal para las diligencias de rigor. El detenido, cuya identidad no fue revelada, se expone a una pena de hasta 15 años de prisión por tráfico internacional de drogas.