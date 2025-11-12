Policiales
12 de noviembre de 2025 - 17:17

Capturan a suboficial de Policía con dos panes de cocaína en Mariano Roque Alonso

El suboficial inspector Freddy Alcides Martínez Ferrari, con las evidencias, los dos paquetes de cocaína prensada, que fueron encontradas en su poder. El procedimiento contra el narcotráfico se realizó hoy en Mariano Roque Alonso.
Un agente de la Policía Nacional fue capturado esta tarde en el sector de los comedores de pescado, en la zona del puente Remanso, en Mariano Roque Alonso con dos panes de clorhidrato de cocaína.

Fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmaron que policía ahora detenido en Mariano Roque Alonso presta servicios en una unidad del Chaco y que estaba regresando a su casa tras cumplir con su guardia.

Cada uno de los panes de la droga tenía la imagen de un delfín, lo que podría ayudar a identificar a la facción criminal que la esta distribuyendo.
Se trata del suboficial inspector Freddy Alcides Martínez Ferrari, quien presta servicios en el puesto policial de Pozo Colorado, Chaco, quien aparentemente fue contratado por los narco para hacer llegar a la capital parte de un cargamento aprovechando su rol de policía, lo que lo iba a ayudar en evadir los controles.

Policía cayó en una trampa

Sin embargo, aparentemente el sospechoso cayó en una trampa ya que la persona que lo contactó para comprarle la mercancía que estaba trayendo era un informante de la Senad.

Cuando el suboficial Martínez llegó con los 2 kilos con 120 gramos de cocaína distribuida en dos panes y con la imagen de un delfín en cada uno de los paquetes fue interceptado y detenido por los agentes especiales de la Senad.

