Capturan a suboficial de Policía con dos panes de cocaína en Mariano Roque Alonso

Fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmaron que policía ahora detenido en Mariano Roque Alonso presta servicios en una unidad del Chaco y que estaba regresando a su casa tras cumplir con su guardia.

Se trata del suboficial inspector Freddy Alcides Martínez Ferrari, quien presta servicios en el puesto policial de Pozo Colorado, Chaco, quien aparentemente fue contratado por los narco para hacer llegar a la capital parte de un cargamento aprovechando su rol de policía, lo que lo iba a ayudar en evadir los controles.

Policía cayó en una trampa

Sin embargo, aparentemente el sospechoso cayó en una trampa ya que la persona que lo contactó para comprarle la mercancía que estaba trayendo era un informante de la Senad.

Cuando el suboficial Martínez llegó con los 2 kilos con 120 gramos de cocaína distribuida en dos panes y con la imagen de un delfín en cada uno de los paquetes fue interceptado y detenido por los agentes especiales de la Senad.

