Detienen a joven por severo castigo físico a su hijo de dos años en Presidente Franco

Según datos, vecinos que presenciaron la agresión ayer, se presentaron esta mañana en la oficina local de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) para denunciar lo ocurrido. Aseguraron que estaban muy preocupados por la integridad física del menor.

Lea más: Fiscalía procesa a madre por severo castigo físico a su hijo de cuatro años

Posteriormente, la abogada Balbina Almada, directora de la Codeni, y el defensor de la Niñez, Emilio González, reportaron el caso al Ministerio Público, para la intervención.

Ante esta situación, una comitiva interinstitucional se constituyó en la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en el kilómetro 9 Monday de Presidente Franco. Allí fue detenido un joven de 18 años, quien es el padre del menor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el procedimiento, el detenido confesó que agredió a su hijo con latigazos en la espalda como “castigo” por haber tocado una toma de corriente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intervinientes efectivamente constataron rastros visibles de violenta agresión en la espalda del niño, por lo que lo trasladaron al Hospital Distrital de Presidente Franco, para recibir atención médica. Asimismo, el agente fiscal solicitó la intervención de un médico forense para realizar una inspección y documentar las lesiones.

Lea también: Dictan taller para prevenir el castigo físico a niños y adolescentes

El supuesto agresor quedó detenido en la Subcomisaría 56ª del barrio San Isidro y sería imputado en las próximas horas.