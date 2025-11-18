Desarticulan red de contrabando de celulares de alta gama provenientes de Ciudad del Este

Las operaciones se desarrollan en 12 municipios distribuidos en cuatro estados, con el apoyo de la Receita Federal. Según la investigación iniciada el año pasado, los productos ingresaban de contrabando a Brasil desde Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad. Los contrabandistas utilizaban motocicletas, vehículos con compartimentos ocultos o embarcaciones por el río Paraná.

Una vez en Brasil, los celulares eran almacenados en un hotel y en algunos condominios de Foz de Yguazú, antes de ser trasladados a Curitiba, al norte de Paraná, y a otros centros de distribución.

Durante la investigación se realizaron 16 incautaciones importantes de teléfonos celulares, por un valor total superior a 13 millones de reales. Solamente uno de los contrabandistas habría ingresado a Brasil más de 50 millones de reales en celulares en menos de un año. Para proteger las cargas, el grupo empleaba escoltas armados y utilizaba tecnologías de contrainteligencia, además de inhibidores de señales.

Los municipios donde se concentran los procedimientos son: Foz de Yguazú, Santa Terezinha de Itaipú, Londrina, Munhoz de Melo, Almirante Tamandaré, San José dos Pinhais, Itaperuçu, Colombo y Curitiba, así como Goiânia, São Paulo y Campo Grande.

En paralelo, la Policía Federal ejecutó otro operativo destinado a desarticular una organización dedicada al contrabando de electrónicos y al lavado de dinero, con 12 allanamientos en Cascavel y Foz de Yguazú.

La pesquisa se originó tras detenciones realizadas entre 2024 y 2025, cuando se decomisaron cargamentos ilegales por un valor aproximado de 20 millones de reales.

Asimismo, existen indicios de complicidad policial: el 14 de mayo de 2025, agentes habrían simulado un rescate de carga robada con el fin de recuperar bienes incautados al grupo.