Narcotráfico en la frontera: incautan casi una tonelada de marihuana en el lago Itaipú

Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad del Brasil culminó con la detención de un sospechoso y la incautación de 952,3 kg de marihuana en las orillas del lago Itaipú. El cargamento ilegal habría sido ingresado a través de puertos clandestinos desde el lado paraguayo por los narcotráficantes de la frontera.

Los equipos realizaban investigaciones el viernes último, en la zona rural del municipio, cerca de las orillas del lago Itaipú, cuando observaron una embarcación que cruzaba desde Paraguay. La embarcación atracó en el lado brasileño, permaneció allí unos minutos y luego regresó al lado paraguayo, lo que despertó sospechas.

Ante esta actividad, los intervinientes se dirigieron al lugar e identificaron un sendero que conectaba el camino rural con la orilla del lago. Al ingresar al sendero, encontraron varios paquetes apilados en medio del bosque que contenían panes de marihuana prensada. También observaron a personas que transportaban paquetes desde la orilla, quienes huyeron al bosque al percatarse de la presencia policial.

Uno de los sospechosos fue encontrado y arrestado en flagrancia. Tras el operativo, se hallaron más paquetes de narcóticos cerca de la orilla del lago, que totalizaron 952,3 kg de marihuana. La droga y el detenido fueron trasladados a la base de la Policía Federal en Foz do Iguazú para la aplicación de las medidas legales correspondientes.