Video: a cintarazos corrieron a presuntos ladrones en Ciudad del Este

La tentativa de hurto de motocicleta se registró anoche sobre la calle 1º de Marzo del barrio Obrero de esta capital departamental. El hecho no fue denunciado ante la Policía, pero el video fue compartido en las redes sociales con el fin de alertar a los vecinos.

En el video de circuito cerrado se puede ver que dos sujetos llegan al lugar y empiezan a verificar si había alguien en los alrededores. Tocaron el manubrio de la moto, presumiblemente para estudiar la forma de llevársela. Para disimular, caminaron unos pasos y luego vuelven hacia la moto con intenciones de manipularla.

Todo el movimiento ya estaba siendo monitoreado por un comerciante de la zona, quien al darse cuenta de la intención de los dos sospechosos, se armó de coraje, se quitó el cinto y salió a correrlos para evitar el hurto del biciclo. Eso alertó a otros transeúntes que llegaron al lugar para ayudar al comerciante, quien finalmente evitó el hurto.

Según agentes de la comisaría tercera de la jurisdicción, el hecho no fue denunciado formalmente, pero confirmaron que todos los días son alertados de la presencia de adictos en la zona. El fin de semana incluso realizaron un operativo para prevenir hechos delictivos atribuidos a adictos, que en su mayoría serían indígenas.