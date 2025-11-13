¿Quién podrá defendernos? Comandante de la Policía admite que teme a la inseguridad

En medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, reconoció públicamente que tiene miedo de los robos y que por esa razón su quinta familiar está anexada a su casa.

Durante una entrevista con ABC, el jefe policial explicó que tomó esa decisión por “comodidad y seguridad”.

“Por más que tenemos el terreno bastante extenso y es por herencia, construyendo una quinta alejada de la casa uno corre el riesgo de que los chespis puedan robarte el ventilador, el televisor o lo que sea. Entonces, decidimos hacerla pegada a la casa para tener control del quincho”, manifestó.

Imponente propiedad familiar

ABC Color se trasladó hasta la quinta familiar del comandante y comprobó la existencia de una imponente propiedad completamente amurallada, con portones eléctricos y una cancha de tenis con iluminación.

Según su declaración jurada, el inmueble cuenta con una superficie de 1.204 metros cuadrados y está valuado en G. 1.000 millones.

En la sesión de ayer en el Senado se exhibieron fotografías que, supuestamente, corresponderían al interior de la residencia del comandante. En las imágenes se aprecia un lujoso quincho, con mobiliario de alta gama y una decoración de evidente costo elevado.

Niega enriquecimiento ilícito y coimas

El comandante de la Policía desmintió las acusaciones realizadas por el senador colorado Carlos Núñez, quien lo señaló de recibir coimas junto al ministro del Interior, Enrique Riera, para favorecer ascensos de comisarios mediante el uso del polígrafo.

Benítez aseguró que su patrimonio es completamente justificado y que está a disposición de una auditoría.

La Contraloría General de la República confirmó que inició un examen de correspondencia sobre los bienes del comandante, a raíz de la denuncia del senador Núñez.