“Bebe’i” cae abatido en enfrentamiento armado durante un allanamiento

Vicente Germán Ruiz Díaz Cardozo, alias Bebe’i contaba con órdenes de captura, entre ellas por violación a la Ley 1340 (narcotráfico), hurto agravado, robo agravado, asociación criminal e incumplimiento del deber legal alimentario. También registraba antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre y robo agravado.

Lea más: Delincuente vestido de Policía fue abatido tras ataque a cambistas en CDE

Según explicó la fiscal Natalia Montanía, de Hernandarias, al momento de la llegada de la comitiva fiscal-policial, el hombre se percató del operativo, aparentemente gracias a un sistema de vigilancia instalado dentro de su vivienda.

“Al llegar para hacer el allanamiento, tenía una cámara conectada directamente al dormitorio. Por lo visto, vio la presencia de la comitiva y tenía una puerta de salida en la parte posterior de la vivienda, y al salir ya comenzó a disparar”, detalló la fiscal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que el pasillo posterior de la casa conducía directamente al río Monday, en cuya orilla cayó abatido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Montanía explicó que el allanamiento es en prosecución a la investigación por un robo ocurrido en una cooperativa de Hernandarias. Por este caso, la Fiscalía maneja entre tres y cuatro sospechosos con órdenes de captura pendientes.

Por su parte, el comisario general inspector Carlos Acosta, director de la Policía de Alto Paraná, manifestó que, durante el allanamiento realizado por el Departamento de Investigaciones, Ruiz Díaz salió corriendo y cubrió su huida a tiros. Posteriormente, a unos 300 metros del sitio, a orillas del río Monday, se registró un nuevo intercambio de disparos con los policías que derivó en la muerte del supuesto delincuente.

El abatido tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 12. Además, los intervinientes se incautaron de varias evidencias que tendrían relación con varios asaltos ocurridos en los últimos tiempos.

El presunto asaltante también sería parte de la banda que se enfrentó a tiros con el dueño de máquinas de criptomonedas en el kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este. En esa oportunidad el dueño del establecimiento, Mario Ramón Chávez Rivas (35), fue muerto por los delincuentes, pero antes logró abatir al delincuente Rodrigo David Ayala Cano (32).

Lea más: Violento intento de robo a máquinas de criptominería deja dos muertos y un herido en Ciudad del Este

Agentes de varias dependencias policiales acompañan a los del Departamento de Investigaciones para el procedimiento.