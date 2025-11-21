ABC en el Este
21 de noviembre de 2025 - 18:52

Condenan a 25 años de cárcel a pastor evangélico que abusó de sus nietas

Imagen ilustrativa de denuncias de abuso sexual infantil y maltrato de niños niñas y adolescentes.
Las niñas fueron sometidas sexualmente por el abuelo matero, según quedó demostrado en juicio oral y público. Imagen ilustrativa.Shutterstock

Un Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de pena privativa de libertad a un pastor evangélico brasileño que abusó sexualmente de sus nietas de 8 y 9 años. Los hechos ocurrieron en el sur de Alto Paraná.

Por ABC Color

El fiscal Edgar Benítez Delgado presentó pruebas documentales, testimoniales y científicas para demostrar de manera irrefutable la existencia de los hechos y la participación del acusado.

Lea más: A pedido de Lilian Samaniego, proyecto sobre abuso vuelve a comisión

El fiscal solicitó 30 años de prisión, no obstante, el Tribunal de Sentencia, integrado por Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, consideró factible aplicar los 25 años de pena para el sexagenario, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

De acuerdo con los antecedentes, el hombre aprovechaba los momentos en que las víctimas iban de visita a la casa para manosearlas en sus partes íntimas y finalmente sometió sexualmente a la niña de 9 años. La menor había comentado lo sucedido a su madre, pero esta no la creyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, durante el desarrollo de la clase “Situaciones de Violencia hacia Niños” en su escuela, el 12 de septiembre de 2024, la menor se sintió segura y decidió confesar los abusos que ella y su hermana sufrieron de parte de su abuelo materno.

Inmediatamente, la profesora y las autoridades del colegio denunciaron el caso ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Santa Rita y ante el Ministerio Público, que inició la investigación.

Lea también: Ley para eliminar vacío legal en casos de abuso se basa en interpretación arbitraria, según senador

Tras reunir los elementos incriminatorios, consistentes en inspección médica forense, evaluación psicológica y entrevista en Cámara Gesell, la Fiscalía abrió el proceso penal contra el agresor sexual y logró la condena.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.