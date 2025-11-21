Condenan a 25 años de cárcel a pastor evangélico que abusó de sus nietas

El fiscal Edgar Benítez Delgado presentó pruebas documentales, testimoniales y científicas para demostrar de manera irrefutable la existencia de los hechos y la participación del acusado.

El fiscal solicitó 30 años de prisión, no obstante, el Tribunal de Sentencia, integrado por Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, consideró factible aplicar los 25 años de pena para el sexagenario, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

De acuerdo con los antecedentes, el hombre aprovechaba los momentos en que las víctimas iban de visita a la casa para manosearlas en sus partes íntimas y finalmente sometió sexualmente a la niña de 9 años. La menor había comentado lo sucedido a su madre, pero esta no la creyó.

Posteriormente, durante el desarrollo de la clase “Situaciones de Violencia hacia Niños” en su escuela, el 12 de septiembre de 2024, la menor se sintió segura y decidió confesar los abusos que ella y su hermana sufrieron de parte de su abuelo materno.

Inmediatamente, la profesora y las autoridades del colegio denunciaron el caso ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Santa Rita y ante el Ministerio Público, que inició la investigación.

Tras reunir los elementos incriminatorios, consistentes en inspección médica forense, evaluación psicológica y entrevista en Cámara Gesell, la Fiscalía abrió el proceso penal contra el agresor sexual y logró la condena.