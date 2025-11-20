A pedido de Lilian Samaniego, proyecto sobre abuso vuelve a comisión

La Cámara de Senadores incluyó en su sesión ordinaria de la víspera la iniciativa legislativa “Que modifica el artículo 135 A de la Ley N° 1160/97 ‘Código Penal’, modificado por la Ley N° 7394/24, que fue presentada por la senadora Lilian Samaniego.

El senador Luis Pettengill (ANR, disidente), vicepresidente de la comisión de Legislación, había sido vocero de la reunión realizada esta semana y mencionó que el artículo del Código Penal relacionado al abuso sexual en niños ya fue modificado en el 2008 y en el 2024.

Añadió que las modificaciones fueron más bien de forma que de fondo. “Parece más una corrección de estilo que realmente algo que modifique realmente la ley”.

Modificaciones a proyecto contra abuso infantil

Pettengill mencionó que, luego de estudiar y analizar con los asesores de la comisión, llegaron a la conclusión que no amerita que se hagan correcciones de estilo.

“Ya no amerita modificar una ley que fue modificada hace poco. Ya se modificó el año pasado, por lo tanto, la comisión en pleno, por unanimidad, aconseja el rechazo del presente proyecto”.

Y para evitar el rechazo y la remisión al archivo de la iniciativa legislativa, la senadora Lilian Samaniego propuso ayer al pleno la vuelta a comisión para mejor estudio de las modificaciones. La sugerencia tuvo eco favorable y se envió de vuelta a la citada comisión.