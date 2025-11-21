Detienen a joven que formaría parte de banda que asaltó a pareja de paseros

El allanamiento, encabezado por la fiscal Susan Vega, fue ejecutado poco antes del mediodía de este viernes en una vivienda ubicada a dos cuadras de la Policlínica San Miguel, en el barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Uno de los presuntos implicados en el hecho investigado, Marcos Gabriel Marín López (19 años), quien se encontraba con arresto domiciliario desde el 30 de octubre pasado por otra causa de robo agravado, fue detenido durante el procedimiento.

Durante la verificación del inmueble, los intervinientes se incautaron de tres teléfonos celulares, una campera, un quepis negro, un par de calzados deportivos y el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado, además de G. 11.810.000 y municiones calibre .45 y 38 milímetros.

Asimismo, fueron incautados dos paquetes de marihuana prensada, con un peso de 887 gramos, y hachís, con un peso total de 797,6 gramos.

Los investigadores explicaron que el procedimiento es en prosecución del asalto ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Santa Inés, en el km 6,5 Monday de Presidente Franco, donde cinco delincuentes encapuchados y armados ingresaron a una vivienda tras forzar el portón y las puertas, haciéndose pasar por agentes policiales.

Las víctimas, Alicia Antonia Martínez (30) y Antonio Rivarola Sosa (27), denunciaron el robo de G. 30 millones, dos celulares, documentos personales y la llave de una camioneta Chevrolet S-10.