Caen cuatro falsos policías tras robar lote de celulares en asalto domiciliario

El asalto ocurrió sobre la calle Naranjito del barrio San Alfredo y fue reportado al sistema de emergencias 911. Ante esto, la Dirección de Policía de Alto Paraná desplegó un operativo en la zona que permitió localiza y capturar a los sospechosos cuando intentaron huir por una zona boscosa.

Se trata de Jonathan Jesús Benítez Colmán (20), Marcos Gabriel Marín López (19), Darwin Espínola Valdez (28), con antecedentes por homicidio doloso, robo agravado y asociación criminal, y un adolescente de 17 años, quien tenía orden de captura pendiente por robo agravado. Este último fue filmado la semana pasada efectuando disparos al aire durante un festejo de cumpleaños.

Del poder de los cuatro delincuentes se incautaron dos chalecos antibalas con la inscripción “Policía”, capucha y otros elementos utilizados para el asalto.

Horas después del primer procedimiento, los agentes policiales allanaron una vivienda ubicada sobre la avenida Teodoro Mongelos del barrio 23 de Octubre de esta ciudad. Allí encontraron en el patio dos vehículos, ambos denunciados como robados, utilizados durante el atraco. En ambas valijeras hallaron las mercaderías robadas.

Asimismo, se incautaron de un inhibidor de señal, tres aparatos celulares, insumos de primeros auxilios, placa radiográfica y otros.

Serían autores de otros asaltos

Los detenidos fueron reconocidos como presuntos autores de otro asalto domiciliario ocurrido recientemente en el barrio San Miguel de esta capital departamental, donde se llevaron 37 tablets.

Asimismo, uno de los capturados sería el mismo que resultó baleado durante el asalto a cambistas el pasado 3 de septiembre en el barrio Ciudad Nueva. Durante ese atraco fue abatido el peligroso asaltante Jorge Rolón Cardozo, alias “Wifi”.