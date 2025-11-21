ABC en el Este
21 de noviembre de 2025 - 09:57

Guardia de seguridad de escuela agrícola hiere a un estudiante con escopeta

Fabio Mereles Valdez, detenido.

JUAN E. O’LEARY. Un estudiante de 16 años resultó herido en la pantorrilla de un disparo de escopeta este viernes en la Escuela Agrícola Senfinc, ubicada en el barrio RI 14, a 4.600 metros de la Ruta PY02.

El guardia de seguridad Fabio Mereles Valdez (57) manifestó que estaba conversando con el estudiante y, a las 5:00 aproximadamente, el arma se disparó accidentalmente. Tras el incidente, Mereles Valdez huyó del lugar y se entregó en la comisaría aproximadamente dos horas y media después, según informó el comisario principal Juan Duarte.

En tanto que algunos estudiantes presentes relataron que el guardia habría disparado en la pantorrilla al menor luego de encontrarlo en un bloque destinado a las chicas.

La escopeta utilizada para herir en la pantorrilla al estudiante.

El adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Centro de Salud local y, posteriormente, derivado al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde este viernes será sometido a una cirugía.

Los intervinientes incautaron una escopeta calibre 12 con un cartucho servido en el lugar del hecho.

El hecho fue informado al agente fiscal de turno, Edgar Modesto Torales, quien dispuso la toma de muestras en ambas manos del detenido para la realización de la prueba de parafina.