Intenso movimiento en Ciudad del Este por el Black Friday y la llegada de hinchas del Atlético Mineiro

Desde las primeras horas de este viernes, extensas filas se formaron frente al área de Migraciones, lo que obligó a reforzar el equipo de funcionarios para agilizar los trámites de ingreso. Varios buses de turismo llegan de forma continua y permanecen en la zona primaria mientras sus pasajeros realizan el registro migratorio antes de seguir camino hacia la capital.

Lea más: Lanús se tiñe de guaraní previo a la gran Final de la Copa Sudamericana

Adrián Mieres, jefe del Puesto Migratorio del Puente de la Amistad, informó que desde la medianoche comenzaron a llegar colectivos con aficionados del Atlético Mineiro. “Ingresaron ocho buses de madrugada. Esta mañana llegaron cuatro más, y ahora tenemos otros tres en camino. Todo esto es por el evento deportivo”, explicó.

Mieres detalló que los grupos más numerosos, correspondientes a la hinchada organizada del equipo brasileño, llegarían entre las 22:00 y 23:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estiman que llegarían en 35 y 40 buses. Señaló que hasta el momento el flujo es normal y sin incidentes, salvo el caso aislado de una menor de edad que intentó cruzar solo con su certificado de nacimiento, documento que no es válido para el trámite migratorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Black Friday atrae a más de 50.000 compradores

Al mismo tiempo, el Black Friday moviliza a miles de compradores brasileños que cruzan el Puente de la Amistad a pie desde Foz de Yguazú.

Según el comisario Freddy Villalba, subjefe de la Policía Turística, se estima que entre 40.000 y 50.000 personas ingresaron ayer solo por la feria de descuentos.

Lea también: En Asunción se respira la final Sudamericana

El comisario recomendó a los turistas evitar a los supuestos guías que intentan embaucar a los compradores.